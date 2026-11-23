Roma, 23 nov. (askanews) - "Se il giudice dice che il Movimento è mio, lo prendo e magari lo do in uso solo ai minori di 25 anni".

Così Beppe Grillo, ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" sul Nove. E ancora: "Se togli l'accesso ai social ai minori di 16 anni, allora devi togliere anche l'accesso a rete 4 ai maggiori di 60 anni".

Parlando di Di Battista, Grillo ha affermato: "Se facesse un partito gli darei una mano domattina, è mio fratello minore. Anche quell'altro, il più bravo che abbiamo, Luigi Di Maio. Era il più bravo di tutti, fa il diplomatico, sono orgoglioso. Gli voglio bene a queste persone, solo che adesso non so dov'è Luigi, credo che viva in un bidone di petrolio, quando si alza il prezzo, lui esce".