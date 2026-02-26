Benzoni (Azione): Prorogare concessioni idroelettrico geotermico

Roma, 26 feb. (askanews) - L'aumento dell'Irap per le grandi compagnie energetiche, finalizzato a finanziare i sostegni previsti dal Decreto Bollette, è condivisibile purché non venga scaricato sui clienti finali e contribuisca realmente a ridurre il costo dell'energia per le famiglie . Lo ha dichiarato Fabrizio Benzoni (Azione), capogruppo in Commissione Attività Produttive alla Camera. L'Onorevole ha osservato che la misura ha una durata biennale e rappresenta solo un primo intervento . Azione sostiene lo scorporo del prezzo del gas da quello dell'elettricità, tema già oggetto di confronto a livello europeo ma particolarmente rilevante per l'Italia. Colpisce che anche le rinnovabili risentano del prezzo del gas nella determinazione del costo finale, pur essendo fuori dall'Ets e gravate da costi di trasporto elevati nel nostro Paese . Per il deputato è necessario riaprire il confronto sul nucleare e intervenire sulle concessioni. Gli utenti più penalizzati restano quelli transitati dal mercato tutelato al mercato libero. La proroga delle concessioni su idroelettrico e geotermico, con l'introduzione di prezzi calmierati per i clienti finali, potrebbe migliorare la situazione . Benzoni ha inoltre ricordato che su questi comparti non è prevista una gara europea e che l'obiettivo è il prolungamento delle concessioni esistenti.