Benji e Fede: stiamo andando verso l'autenticità e la maturità

Milano, 17 set. (askanews) - Un album più intenso e maturo, Benji & Fede sono davvero cresciuti, il duo pop dopo la pausa di cinque anni, è tornato insieme nel 2024 e ora esce con "Quando Viaggi da Sola", il sesto album in studio che è composto da nove brani. Un progetto in cui Benji & Fede si concedono una maggiore libertà musicale e raccontano con uno sguardo diverso il momento che stanno vivendo oggi.

"Questo è un album di forse di consapevolezza maggiore di quello che vogliamo fare e di quello che vogliamo trarre dalla musica. E' un album in cui ci siamo permessi maggiore fluidità anche per quanto riguarda i nostri gusti".

Una amicizia ritrovata, ma soprattutto un'ispirazione che nasce dalla voglia di fare musica insieme.

"Senza quella pressione di dover per forza scrivere a tutti i costi come succede spesso oggi e penso che questo sia stato un modo giusto e valido per far far uscire qualcosa di autentico. Siamo molto orgogliosi".

Un racconto che usa il viaggio come metafora del cambiamento e diventa così l'immagine che attraversa l'intero album.

"Questo disco parla sia della mia vita, della mia storia che quella di Fede, che quella di altre persone ed è un po' il bello secondo me che unisce ogni canzone. Sono tanti piccoli viaggi uniti sotto forma di album".

Raccontano il viaggio partendo da un prospettiva femminile, perchè per entrambi è importante che le donne abbiamo la possibilità di essere libere di scegliere per se stesse e di vivere come vogliono.

"Questa è la vita che viviamo noi che cerchiamo di difendere e di portare avanti. La fuori il mondo è variegato e purtroppo non è sempre così ma bisogna lottare per quello in cui si crede".

Per dare l'ambiente giusto a questo album hanno scelto di portarlo in tour nei teatri.

"Diciamo che la musica e il nostro modo di essere sta andando verso quella dimensione, una dimensione magari un più raccolta per cercare di aprirci piano piano a quella che è un'autenticità che sta emergendo con anche la maturità".

Benji e Fede si presentano senza l'ansia di piacere a tutti, rimanendo però fedeli a se stessi alla loro musica.

"Lo spettacolo sarà completamente nuovo. Le hit del passato ci saranno, ma saranno in una veste che adatta ai templi dell'arte in cui ci troveremo a performarle".