Benji e Fede in sala prove al lavoro per prepare il tour nei teatri

Milano, 30 set. (askanews) - Benji & Fede al lavor in sala prove per preparare il tour "Sempre in Due - Live a Teatro" che parte il prossimo 3 ottobre da Modena. Per il duo si tratta del primo tour teatrale prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Un nuovo capitolo live che porterà sui palchi italiani le canzoni del nuovo album "Quando Viaggi da Sola", insieme ai brani che hanno segnato la storia del duo.

Per la prima volta Benji & Fede scelgono il teatro come casa del loro live. Una dimensione diversa, più raccolta, che permetterà al duo di raccontare le canzoni del loro sesto progetto discografico - il lavoro più intimo e personale del loro percorso artistico - e rileggere alcuni dei brani più significativi del proprio repertorio.

Uno spettacolo pensato per mettere al centro la musica e dare forma dal vivo al viaggio raccontato nell'album. Uno show costruito nel corso degli ultimi mesi, con arrangiamenti pensati appositamente per il teatro e la voglia di regalare al pubblico qualcosa di diverso rispetto a quanto fatto finora.

"Per questo album il teatro è la dimensione che più ci rappresenta. Si sposa perfettamente con il sound del disco e con il momento che stiamo vivendo artisticamente. "Quando Viaggi da Sola" è un progetto nato senza particolari aspettative, con la voglia di seguire il nostro istinto e raccontarci in maniera sincera. È probabilmente il lavoro più maturo che abbiamo realizzato e il teatro ci permette di presentarlo nel contesto giusto, in uno spazio dove ogni canzone può respirare e arrivare alle persone nel modo più diretto possibile. Siamo anche molto consapevoli dell'importanza dei luoghi che ci ospiteranno: salire per la prima volta sui palchi di teatri così prestigiosi è un grande onore e una responsabilità che sentiamo molto"", racconta Fede.

"Il teatro è la cornice perfetta per portare dal vivo questo disco. Lo spettacolo sarà diviso in diversi momenti: ci saranno parti più intime, con me e Fede in acustico proprio come agli inizi, ma anche una band in formazione ridotta che accompagnerà il racconto delle nuove canzoni e dei brani che hanno segnato il nostro percorso. Ci stiamo lavorando da mesi e non vediamo l'ora di condividere questo show con il pubblico. Sarà un modo diverso di stare insieme, ma sempre fedele a quello che siamo", aggiunge Benji.

Il tour partirà da Modena il 3 ottobre @ Teatro Storchi (SOLD OUT), per poi proseguire a Torino il 5 ottobre @ Teatro Colosseo, Firenze il 7 ottobre @ Teatro Cartiere Carrara, Bologna l'8 ottobre @ Teatro Duse, Pescara l'11 ottobre @ Teatro Massimo, Roma il 13 ottobre @ Teatro Brancaccio, Milano il 16 ottobre @ Teatro Dal Verme e Napoli il 19 ottobre @ Teatro Augusteo.