Benessere animale, Educazione al Possesso Responsabile

Roma, 2 dic. (askanews) - È stato presentato in Campidoglio, nella Sala Carroccio, il progetto "Possesso Responsabile", nato dalla collaborazione tra Boehringer Ingelheim Animal Health Italia e l'Ordine dei Medici Veterinari di Roma e Provincia, e realizzato con il supporto istituzionale di Roma Capitale attraverso un Protocollo d'Intesa siglato con l'Ordine. Abbiamo parlato con Karin Ramot, Amministratore Delegato di Boehringer Ingelheim Animal Health Italia:

"L'impatto che aspettiamo di questo progetto del Possesso Responsabile deve avere un impatto positivo sulla società e sulle comunità del futuro. Vogliamo che i giovani, che sono gli agenti di cambiamento, quindi le persone che saranno qui tra 25 e 30 anni, quando la società sarà diversa, sappiano come trattare gli animali, come assicurarci del loro benessere e della loro salute. In questo percorso i medici veterinari sono le persone più importanti, sono le persone di fiducia, sono le persone che dobbiamo consultare per assicurarle la loro salute".

È poi intervenuta Sabrina Alfonsi, Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale: "Per noi è molto importante perché si inserisce in un lavoro e nelle campagne che abbiamo già iniziato proprio sull'adozione consapevole, perché molto spesso le famiglie prendono un animale domestico, un cane, un gatto, eccetera, e poi nel tempo si rendono conto che non sono in grado di gestirli. Per l'animale ritornare nel canile è un trauma e quindi è chiaro che noi vogliamo che chi adotta già sa a che cosa va incontro. In particolare sull'aspetto delle cure mediche, perché ci sono famiglie che non adottano, perché non hanno la possibilità di poi far curare il loro cane, e famiglie che invece adottano ma che poi non avendo una capacità economica no fanno le cure adeguate. È il motivo per cui noi stiamo facendo anche l'ospedale veterinario pubblico".

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di formare le nuove generazioni alla cura, al rispetto e alla gestione consapevole degli animali da compagnia, valorizzando il ruolo centrale del Medico Veterinario e rafforzando i valori di cittadinanza attiva, prevenzione e convivenza sostenibile. Infine è intervenuto Pierluigi Ugolini, Presidente dell'Ordine dei Veterinari di Roma e Provincia:

"Possesso responsabile significa prendersi cura di qualcuno nel momento in cui entra in casa. Questo qualcuno in questo caso è un animale, noi potremmo non conoscerne completamente le necessità, non conoscerne completamente gli aspetti comportamentali, etologici, fisici e le sue necessità, anche in termini di salute. Quindi costruire una serie di ponti che consentano di gestire in modo corretto un animale dentro casa e nell'ambiente in cui vive, in questo caso l'ambiente urbano perché siamo a Roma, ma comunque in un ambiente cittadino, un ambiente domestico, è secondo noi fondamentale. È fondamentale anche che le persone sappiano che un cane non è un essere umano, un gatto non è un essere umano e nessun altro animale che portiamo dentro casa avrà le stesse necessità e gli stessi comportamenti in termini di salute, per cui avrà bisogno di un professionista di riferimento che potrà accompagnarlo nel suo percorso e far sì che questo che è un'attività che durerà per tutta la vita dell'animale, ci auguriamo quindi il più a lungo possibile, sia fonte di soddisfazione per entrambi e di stress per nessuno".

La cultura del possesso responsabile si afferma così come una responsabilità condivisa, capace di valorizzare il principio One Health, che riconosce l'interconnessione tra salute umana, animale e ambientale, e di contribuire allo sviluppo di una cittadinanza più consapevole, informata e orientata alla cura.

