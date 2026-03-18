Beirut, raid israeliani nel centro: morti e palazzi distrutti

Beirut, 18 mar. (askanews) - Fumo e macerie nel centro di Beirut. Un raid israeliano ha distrutto un edificio residenziale, in alcuni casi preceduto da ordini di evacuazione. Secondo le autorità libanesi, i bombardamenti hanno causato almeno sei morti e oltre venti feriti. Le esplosioni hanno colpito diversi quartieri centrali, tra cui Zoukak el-Blat e Basta, già bersagli di attacchi nei giorni scorsi. Israele afferma di aver preso di mira obiettivi legati a Hezbollah, in risposta al lancio di razzi dal Libano.

Ma sul terreno restano distruzione e paura. "Alla fine, gli israeliani colpiscono noi: distruggono edifici vuoti, il lavoro delle persone, i risparmi di una vita. Che cosa c'entra tutto questo?", dice un'abitante.

Nelle ore precedenti, l'esercito israeliano aveva ordinato evacuazioni in diverse aree, scatenando il panico soprattutto nel sud del Paese. Colpita anche la regione di Tiro, dove migliaia di persone hanno lasciato le proprie case. Il conflitto tra Israele e Hezbollah, riacceso all'inizio di marzo, si sposta sempre più dentro le città.