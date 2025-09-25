ULTIME NOTIZIE 25 SETTEMBRE 2025

Beato Angelico a Firenze, "Quattro anni di lavoro e 28 restauri"

Firenze, 25 set. (askanews) - "L'esposizione riunisce oltre 140 opere tra dipinti, disegni, miniature e sculture di Beato Angelico e di altri artisti provenienti dai più prestigiosi musei nazionali e internazionali, creando un percorso che si sviluppa tra le due sedi di Palazzo Strozzi e del Museo di San Marco. La mostra affronta la produzione, lo sviluppo e l'influenza dell'arte del frate pittore e i suoi rapporti con artisti a lui contemporanei come Lorenzo Monaco, Masaccio, Filippo Lippi, Lorenzo Ghiberti, Michelozzo e Luca della Robbia". Lo ha detto il direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi Arturo Galansino, presentando la grande mostra dedicata a Beato Angelico.

"L'esposizione - ha aggiunto Galansino - è frutto di oltre quattro anni di preparazione e ha reso possibile operazioni di eccezionale valore scientifico e culturale, come un'articolata campagna di ben 28 restauri e indagini diagnostiche e la possibilità di riunificare cinque pali d'altare smembrate e disperse da più di 200 anni".

