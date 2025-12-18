ULTIME NOTIZIE 18 DICEMBRE 2025

Bce lascia tassi invariati, Lagarde: tutte le opzioni sul tavolo

Francoforte, 18 dic. (askanews) - La Bce ha deciso di mantenere i tassi invariati. Una decisione non vincolata a nessun "percorso determinato", ha voluto sottolineare la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, secondo cui la Bce continuerà a prendere le future decisioni in base all'evolversi dei dati. Tutte le opzioni sono sul tavolo, a causa della forte "incertezza globale", sia sul piano commerciale che geopolitico.

"Ci sono quindi molti fattori in gioco che evolveranno nel corso del 2026 e che generano incertezza. Per quanto riguarda il futuro, c'è stato un accordo unanime intorno al tavolo sul fatto che tutte le opzioni dovrebbero essere prese in considerazione".

Lagarde si è anche espressa sulla discussione interna all'Unione europea sui nuovi aiuti all'Ucraina: "C'è del lavoro in corso e non spetta a noi, spetta ai leader decidere. E data l'importanza della questione, e quello che c'è in ballo, sono pienamente fiduciosa che troveranno una soluzione", ha detto.

