Bce, Giorgetti: uscita di Lagarde? Fare chiarezza al più presto

Roma, 2 ott. (askanews) - "Non entro nella testa della governatrice Lagarde, credo che sia opportuno, data anche la situazione generale, fare chiarezza al più presto su questa vicenda". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo a proposito della possibile uscita anticipata della numero uno della Bce durante la conferenza stampa dopo il Cdm..

"Al momento non c'è un candidato italiano" per l'eventuale successione, ha aggiunto, ricordando che "l'Italia ha già avuto un grande successo diplomatico con la nomina di Carlo Comporti all'Esma" (European Securities and Markets Authority).