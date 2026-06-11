Bce alza i tassi al 2,25% e rivede crescita eurozona al ribasso

Francoforte (Germania), 11 giu. (askanews) - La Banca centrale europea ha deciso di alzare i tassi di interesse per la prima volta dopo 3 anni, in risposta ai rincari dell'energia e all'accelerazione dell'inflazione nell'eurozona innescate dalla guerra in Iran e dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Il consiglio direttivo ha alzato i tassi di 0,25 punti, al 2,25%.

Sono state inoltre riviste al ribasso le stime sulla crescita. "Lo scenario di base prevede una crescita economica media dello 0,8% nel 2026, dell'1,2% nel 2027 e dell'1,5% nel 2028 - ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde - si tratta di una revisione al ribasso per il 2026 e il 2027, che riflette un impatto più marcato della guerra sui mercati delle materie prime, sui redditi reali e anche sulla fiducia".