BBVA celebra il suo 4 anniversario in Italia

Milano, 5 dic. (askanews) - BBVA celebra in Italia il quarto anniversario della sua banca digitale e ne consolida la crescita. La piattaforma ha superato gli 800 mila clienti e punta a raggiungere quota un milione entro il 2026.

La crescita si riflette anche nei finanziamenti: in un anno il volume dei prestiti è aumentato di otto volte. Segnale concreto di come il modello italiano, in perenne sviluppo, stia diventando un punto di riferimento anche nei mercati europei, con obiettivi chiari nel lungo e breve termine. Ne ha parlato così Walter Rizzi, Head of Digital Banking di BBVA Italia: "L'obiettivo è quello di diventare la banca principale, o quantomeno la banca più amata dalla maggior parte degli italiani. Noi oggi abbiamo 800.000 clienti, puntiamo ad averne 1 milione nel 2026 e vogliamo diventare la banca che utilizzano tutti i giorni, in cui hanno la fiducia di mettere il proprio stipendio, di mettere i propri risparmi e hanno la convenienza di utilizzare i servizi di pagamento".

Sul fronte dell'innovazione, BBVA sta lavorando a una app conversazionale integrata con ChatGPT, che consentirà ai clienti di ottenere informazioni e gestire i prodotti in modo efficace e immediato. L'applicazione, presentata a Milano, è destinata a essere una delle prime del settore nella futura OpenAI Store europea. "BBVA, in Italia, unisce due mondi. Unisce da una parte la forza di un gruppo che ha 168 anni di storia, che ha 80 milioni di clienti nel mondo, è presente in 25 nazioni nel mondo e dall'altra parte il valore della fintec, della digitalizzazione della banca in cui tutti i servizi sono facilmente accessibili. Hanno dei costi che sono quelli delle banche digitali, quindi i nostri conti correnti non hanno costi, il saldo viene remunerato. L'unione di questi due punti, secondo noi, è unica in Italia ed è quella che ci ha consentito di fare 800.000 clienti fino a oggi e ci consentirà di continuare a crescere ed accelerare nei prossimi anni" ha continuato Rizzo.

BBVA Italia, con una crescita superiore alle aspettative e app ai vertici delle classifiche di gradimento, si prepara ora alla fase successiva: diventare la banca principale per un numero sempre maggiore di clienti.