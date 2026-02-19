Baz Luhrmann sul red carpet di "Epic", il docufilm su Elvis Presley

Roma, 19 feb. (askanews) - Il regista australiano Baz Luhrmann, che ha diretto il film biografico su "Elvis" nel 2022, sfila sul tappeto rosso alla première hollywoodiana del suo ultimo lavoro, il documentario "Epic".

Con filmati e registrazioni inediti di Elvis Presley, in particolare un concerto da lui tenuto nel 1970 e una lunga intervista con "The King", il film consente al pubblico "più di ogni altra cosa, di imparare a conoscere Elvis come uomo", ha affermato il regista.

"Elvis canta e racconta la propria storia come mai prima d'ora. Elvis accompagna il pubblico in un viaggio attraverso la propria vita, muovendosi tra prospettive musicali classiche e contemporanee, intrecciando filmati inediti con performance iconiche che non sono mai state presentate in questo modo. 'EPiC: Elvis Presley in Concert' è un balzo dell'immaginazione musicale e un omaggio a uno dei più grandi performer di tutti i tempi" ha dichiarato Luhrmann.

Accanto a lui, hanno sfilato tra gli altri sul red carpet l'attore Austin Butler e il cantante Elliot James Reay. Il docufilm ha debuttato al TIFF - Toronto International Film Festival nel settembre 2025.