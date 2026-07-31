Battaglia legale per liberare tre elefanti allo zoo di Johannesburg

Roma, 31 lug. (askanews) - Alcune ong in Sudafrica chiedono a un tribunale di liberare tre elefanti dello zoo di Johannesburg affinché possano vivere la loro vita in un santuario, affermando che la loro continua reclusione è illegale e incostituzionale. La decisione del giudice è attesa in agosto. Megan Carr, ricercatrice presso la EMS Foundation, organizzazione non profit fondata in Sudafrica nel 2014 che si occupa di diritti umani, protezione dei gruppi vulnerabili e benessere degli animali selvatici:

"Siamo semplicemente convinti che gli elefanti non possano mai essere accuditi in modo adeguato in un recinto di uno zoo, in nessuna parte del mondo, hanno bisogno di uno spazio immenso per mantenersi sani e in forma, e nessun recinto al mondo è in grado di offrire tutto ciò a un elefante", ha spiegato.

Nessuno zoo vuole separarsi dai propri elefanti, ma scienziati e studiosi hanno dimostrato che questi ambienti non sono in grado di soddisfare le esigenze di questi pachidermi, una sistemazione che ha ancora meno senso in Sudafrica.

"La EMS Foundation ha per questo realizzato un centro di riabilitazione, che si chiamava Charlie, e che ora verrà ribattezzato Duma. Questa struttura potrà ospitare comodamente i tre elefanti provenienti dallo zoo di Johannesburg e darà loro l'opportunità di abituarsi gradualmente a una vita più naturale", ha annunciato.

"Perché, come potete immaginare, Lami (una delle elefantesse ospitate allo zoo) ha trascorso lì tutta la sua vita, allo zoo di Johannesburg. Ci vorrà un lungo percorso di riabilitazione, e abbiamo molti esperti disposti ad aiutarci affinché possa godersi la sua vita da elefantessa, imparando a nutrirsi da sola", ha concluso la ricercatrice.

Attualmente è pendente presso l'Alta Corte del Gauteng Settentrionale il ricorso per la liberazione degli elefanti presentato dalla EMS Foundation, insieme ad Animal Law Reform South Africa e il responsabile Stephen Fritz, i quali, in precedenza avevano tentato di negoziare la liberazione dei tre animali con lo zoo e il Comune di Johannesburg, ma senza successo.