Bataclan, compare premio Oscar Dujardin a commemorazione vittime

Parigi, 13 nov. (askanews) - Dieci anni dopo gli attentati di Saint-Denis e Parigi, compreso il Bataclan, centinaia di persone si sono radunate a Place de la République per rendere omaggio ai piedi della statua della Marianne e ricordare le 132 vittime del 13 novembre. Tra la folla, spicca anche un premio Oscar (per The Artist), Jean Dujardin.

L'attore ha interpretato il film "November - I cinque giorni dopo il Bataclan" (2022), dove è protagonista della caccia all'uomo responsabile degli attacchi terroristici di Parigi. L'attore, che viveva vicino al Bataclan, ha vissuto personalmente il trauma degli attacchi e la sua esperienza è stata preponderante per il ruolo. Sullo schermo è stato Fred, un capo della sezione antiterrorismo della polizia francese, personaggio di fantasia che però indaga sulla tragedia vera.