Basilicata, Tajani: verso risultato positivo per Bardi e Fi

Lussemburgo, 22 apr. (askanews) - "Se devo commentare gli instant poll, le prime proiezioni, posso essere molto soddisfatto però bisogna sempre attendere i risultati che escono dalle urne. Tutto lascia pensare che ci possa essere un risultato molto positivo per Bardi, che è stato anche abile nel saper allargare i confini della coalizione di centrodestra". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine del Consiglio Esteri a Lussemburgo commentando i primi dati che arrivano dalla Basilicata.

"Stando anche agli exit poll - ha aggiunto il vicepremier e leader di Forza Italia - c'è l'ipotesi di un risultato lusinghiero per Forza Italia che confermerebbe il risultato dell'Abruzzo. Vediamo, è molto presto, perché per fare i commenti bisogna sempre aspettare i dati veri".

"Ho appena parlato con Vito Bardi: mi sembrava anche lui positivamente impressionato dalle prime proiezioni, poi vedremo quello che sarà. Però mi pare che il termometro volga al bello, che ci sia un messaggio positivo che viene dalla Basilicata a dimostrazione, anche per quanto riguarda Forza Italia, che è svanita ogni ipotesi di scioglimento non solo nei sondaggi ma anche nei risultati. Ma anzi Forza Italia gode di buona salute, cresce, è parte dell'obiettivo del 10% che ci siamo posti per le Europee", ha sottolineato.

"Se come tutto lascia pensare dalla Basilicata arriverà un messaggio come quello che è arrivato dall'Abruzzo, siamo incoraggiati a lavorare per le elezioni Europee per l'obiettivo che ci siamo prefissati. Però aspettiamo, siamo anche un po' scaramantici", ha concluso Tajani.