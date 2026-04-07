Basi, Crosetto: nessun governo ha mai messo in discussione trattati

Roma, 7 apr. (askanews) - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha rivendicato oggi alla Camera, nel corso dell'informativa urgente sull'uso delle basi da parte degli Stati Uniti, la continuità storica della posizione dei governi italiani nell'applicazione degli accordi con gli Stati uniti.

"Il primo punto che voglio e devo evidenziare per dovere di verità - ha detto Crosetto - è che l'applicazione degli accordi sull'uso delle basi militari americane in Italia è sempre stata caratterizzata da un'assoluta coerente continuità da oltre 75 anni. In questi anni di storia patria nessun governo, di nessun colore politico, ha mai disatteso, messo in discussione o anche solo ventilato l'ipotesi di denunciare o non attuare i trattati internazionali e bilaterali tra Italia e Stati Uniti. Né nessun governo ha mai messo in discussione il loro contenuto o la loro portata".