La Morra (Cn) , 24 nov. (askanews) - Alle Cantine Cordero di Montezemolo l'enoturismo non vuole essere un semplice servizio aggiuntivo, ma un modo per raccontare il Barolo e il territorio che lo produce. Oltre ad essere una voce strategica e in forte espansione per l'economia del vino. Per raccontare questo aspetto già segnalatoci dal ministro del Turismo

Gianmarco Mazzi al Vinitaly, siamo andati nelle Langhe, dove complice il tartufo, l'autunno è piena stagione.

Elena Cordero di Montezemolo sottolinea come la visita in cantina permetta di comprendere davvero il valore di una bottiglia: "Far venire i nostri clienti, o comunque le persone che vogliono scoprire i nostri vini, perché vedano cosa c'è dietro l'etichetta, è importantissimo. Trovare il nostro vino, o il vino in generale, su uno scaffale in un'enoteca in una qualsiasi città e vedere un prezzo non permette mai di dare il valore di quella bottiglia. Venendo in cantina, vedendo i luoghi di produzione, come sono coltivati i vigneti e cosa c'è dietro l'etichetta, si capisce meglio il valore di questo prodotto".

L'esperienza si allarga inoltre al benessere e alla slow life. Nei dintorni la zona in questi decenni è cresciuta moltissimo ed è una meta culturale. A partire dalla Cappella del Barolo, in precedenza nota come Cappella di Santissima Madonna delle Grazie: un edificio mai consacrato situato a La Morra, nelle Langhe, reinterpretato nel 1999 dagli artisti Sol LeWitt e David Tremlett.

Il buongusto da queste parti è conditio sine qua non, spiegano alle cantine Cordero di Montezemolo. La sala di degustazione, ristrutturata due anni fa, è stata pensata come uno spazio accogliente, quasi domestico. "Deve essere un salotto dove l'enoturista si sente a proprio agio, a casa, dove si può rilassare e godersi momenti di pace e tranquillità, senza pensare allo stress quotidiano", spiega Elena Cordero di Montezemolo.

Accanto alla cantina, l'offerta comprende anche un agriturismo con appartamenti dotati di angolo cottura e una piscina affacciata sulle colline. Un luogo dove soggiornare, ammirare il paesaggio e accompagnare la visita con un bicchiere di vino e la gastronomia locale.

"Benessere, panorami, buon vino: non manca nulla", conclude Elena Cordero di Montezemolo. "Quindi direi che una puntata alle Langhe è sempre una buona idea".

Intervista di Cristina Giuliano

Montaggio di Linda Verzani

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