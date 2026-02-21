Barlocco (Motorola): boom di memorie, offerta inferiore a domanda

Milano, 21 feb. (askanews) - "C'è un po' di disaffezione, secondo me, in questo momento: sono ciclicità negli anni, e in questo momento i consumatori sono più attenti ad altri segmenti, ad altri settori. Le aziende comunque continuano a innovare, in primis, e quindi stiamo portando sul mercato sempre più innovazione, guidata dall'intelligenza artificiale che sta correndo a una velocità impressionante, proprio per invogliare i consumatori a cambiare i loro device, a prendere device sempre più performanti e sempre più in linea con quelle che saranno le aspettative di esperienze guidate dall'intelligenza artificiale". Lo ha detto Carlo Barlocco, general manager di Motorola Italia, commentando l'andamento del mercato della telefonia mobile e le possibili criticità.

"Oggi c'è tantissima domanda, per esempio, di memorie - ha aggiunto Barlocco - e questo sta creando dei problemi nella disponibilità dei prodotti, magari vedremo nel breve anche aumenti di prezzo trasversali a tutti i prodotti che contengono memorie, proprio per questo boom, cui facevo riferimento prima, dell'intelligenza artificiale che ha aumentato in maniera esponenziale la domanda di memoria e quindi l'offerta dei produttori di memoria è inferiore alla domanda che adesso è cross su svariati settori".