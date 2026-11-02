Bari cornice del XXXII Congresso Nazionale SIN

Bari, 2 nov. (askanews) - Tre giorni di confronto sulle nuove sfide della neonatologia, con particolare attenzione alla salute dei prematuri, allo sviluppo neurologico e al sostegno delle famiglie. Si è tenuto a Bari, alla Fiera del Levante, il XXXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Neonatologia (SIN). L'appuntamento ha riunito specialisti per approfondire i progressi della medicina neonatale: dalla prevenzione delle infezioni alla nutrizione, fino al modello della NeuroNICU per prevenire danni cerebrali nei neonati più fragili.

"Quando un neonato nasce ha bisogno di cure più o meno intense o intensive: perché è nato molto prematuro, soltanto un po' prematuro, oppure perché ha una patologia chirurgica o insorta durante la nascita e il parto. Sono tutte situazioni che richiedono una grande attenzione da parte di medici e infermieri altamente specializzati. Questo spazio deve essere occupato non soltanto da macchine, tecnologie, scienza e medicine - e quindi da noi medici e infermieri - ma anche da un'altra potentissima terapia: la presenza dei genitori. Insieme a noi, i genitori diventano alleati, e noi diventiamo alleati con loro, per curare al meglio questo bimbo" ha dichiarato Massimo Agosti, Presidente della Società Italiana di Neonatologia (SIN).

Spazio anche alla gestione della prematurità (circa il 6,5% dei nati in Italia) con l'indagine condotta dalla SIN in 197 ospedali per rendere l'assistenza uniforme sul territorio nazionale, e alla necessità di affiancare alle cure mediche un adeguato supporto psicologico in Terapia Intensiva Neonatale.

"Nel tempo si è sviluppata l'attenzione verso una categoria di neonati chiamati late preterm o pretermine tardivi, nati a 34, 35 e 36 settimane di gestazione, quindi circa un mese e mezzo prima della data presunta. Sono bambini che, guardandoli dall'esterno, pesano magari 2 chili o 2 chili e mezzo e sembrano soltanto un po' più piccoli, ma uguali ai neonati a termine. A questi bambini viene data la possibilità, subito dopo la nascita, di essere messi in contatto pelle a pelle con la mamma e di favorire l'allattamento al seno, poiché queste rappresentano le pratiche più potenti per stimolare lo sviluppo del cervello, proprio come avviene nell'utero" ha aggiunto Gina Ancora, Vice-Presidente della Società Italiana di Neonatologia (SIN).

L'appuntamento di Bari ha confermato la necessità di unire innovazione tecnologica, formazione continua e vicinanza umana, delineando le linee guida future per una neonatologia sempre più vicina ai bisogni dei piccoli pazienti e delle loro famiglie su tutto il territorio nazionale.