ULTIME NOTIZIE 18 OTTOBRE 2026

Bardem: dare potere a chi nega diritti porta a Mussolini e Netanyahu

Roma, 18 ott. (askanews) - Javier Bardem sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, prima di ricevere il premio alla carriera ha parlato delle bellezze della Capitale, aggiungendo però che le sue meraviglie dovrebbero essere anche un monito per il futuro. "Sono stato moltissime volte a Roma, cosa posso dirvi di Roma che non sia stato ancora detto - ha affermato - poeti, scrittori, pittori e musicisti straordinari hanno espresso ciò che significa Roma molto meglio di quanto potrei fare io in tutta la mia vita".

"Ma c'è stato anche Mussolini e questo ci ricorda cosa può accadere se mettiamo via le nostre responsabilità come cittadini e diamo potere a coloro che sono assolutamente contro i diritti umani fondamentali... Ci sono anche Franco, Hitler e.. Netanyahu".

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