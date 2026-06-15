ULTIME NOTIZIE 15 GIUGNO 2026

Barchetti: 700 mln fatturato e 700 addetti, con Byd nuova capitolo

Milano, 15 giu. (askanews) - "Oggi siamo qui. Rappresento la terza generazione della nostra famiglia che lavora nel settore automotive. Abbiamo festeggiato i 100 anni della nostra attività due anni fa, per cui contiamo 102 anni sulle nostre spalle. Oggi siamo un gruppo che fattura intorno ai 700 milioni con oltre 700 collaboratori in oltre 40 sedi. Da un mese a questa parte siamo qui a Bologna, la prima volta che il gruppo si espande in Emilia". Lo ha detto Andreas Barchetti, Ceo del gruppo Barchetti che ha da poco inaugurato a Bologna il primo concessionario in Italia di Denza, marchio premium di Byd. Presso Barchetti Byd ha anche inaugurato la prima ricarica flash charge in Europa.

"Abbiamo l'onore di rappresentare il marchio Byd, ma soprattutto il flagship store di Denza, il primo in Italia, uno dei primi in Europa. E siamo veramente contenti di come siamo partiti perché siamo riusciti a fare un'installazione in un ambiente molto storico, molto particolare. Questa era un'ex officina autorizzata Iveco, mezzi pesanti, per cui fossi di lavoro, ponti carro, un ambiente molto soggettivo e siamo veramente contenti che abbiamo potuto dare questa veste molto innovativa, molto accogliente e soprattutto pieno di nuovi spunti e di nuovi traguardi che sia il brand ma anche il gruppo ci diamo".

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