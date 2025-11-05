Barcellona, nei tunnel della metro la corsa per i 100 anni della rete

Barcellona, 5 nov. (askanews) - Per celebrare il centenario della metropolitana di Barcellona, 275 corridori hanno percorso i tunnel sotterranei in una gara eccezionale, disputata di notte e fuori dagli orari di servizio.

Partiti uno alla volta ogni 20 secondi, i partecipanti si sono riscaldati di buon mattino per un'esperienza inedita: correre tra i binari della linea "Universitat".

"Molto divertente, molto diverso- ha detto Igor Arbonies, corridore spagnolo - non si parte in gruppo, ma uno dietro l'altro, come in una cronometro. Cerchi di raggiungere chi hai davanti e di non farti prendere da chi ti segue. E poi l'ambiente è unico: è un posto dove si viaggia spesso, ma non capita mai di camminare o correre sui binari. È davvero bello".

"È stato fantastico, un'esperienza incredibile - ha affermato Julia Diaz, corridora tedesca - voglio dire, quando capita di correre nella metro? Mai".

"Il tunnel è un po' buio, stretto in certi punti, con alcune pendenze - ha spiegato Jean Pierre, corridore peruviano - bisogna fare attenzione al terreno, perché è piuttosto irregolare".

"Molto bene, ho fatto un tempo migliore del previsto - ha detto Manuel Gomez, corridore spagnolo - si fa un po' fatica a respirare nella metro e bisogna schivare gli ostacoli, ma sono contento del risultato".