Barcellona, in piazza per protestare contro la crisi abitativa

Barcellona, 29 set. (askanews) - Circa 20.000 manifestanti, secondo gli organizzatori, e 2.000 secondo la polizia si sono radunati davanti al Palau de Congressos di Barcellona per chiedere al governo misure contro la crisi abitativa. Approfittando della visita del capo del governo Pedro Sànchez nella capitale catalana, diversi gruppi di attivisti si sono uniti alle manifestazioni iniziate a Madrid, in seguito allo sfratto di Maricarmen Abascal, una pensionata di 87 anni costretta a lasciare la propria abitazione dopo la vendita frazionata dell'appartamento.