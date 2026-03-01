Barcellona, ecco Xiaomi 17 Series: "Eccellenza fotografica mobile"

Barcellona 1 mar. (askanews) - A poche ore dall'apertura del World Mobile Congress, Xiaomi a Barcellona ha presentato la nuova 17 Series, smartphone top di gamma del colosso cinese, che ha rinnovato la partnership con Leica e ha presentato anche diversi nuovi prodotti AIoT per ampliare l'ecosistema che va dal telefono all'automobile. Ma gli occhi erano puntati soprattutto sul nuovo device mobile.

"Massima tecnologia e massima esperienza fotografica - ha detto ad askanews Andrea Crociani, Marketing manager di Xiaomi Italia - anche grazie alla collaborazione con Leica che arriva al suo quarto anno consecutivo, due prodotti molto importanti: uno più professionale quindi Xiaomi 17 Ultra con il sensore più grande del mercato, batteria a silicio e carbonio, lenti di ultima generazione, una lente delle sette addirittura in vetro e poi la versione diciamo compatta, quindi Xiaomi 17, un prodotto comunque con caratteristiche top, massima qualità, massime prestazioni ed efficienza all'interno però di un design più semplice più compatto".

Batteria, processore, design minimalista, spessore e leggerezza sono punti di forza dello smartphone, ma Xiaomi punta soprattutto sull'aspetto fotografico e sulla qualità delle sue immagini. E in un mondo che vede ogni minuto scattate 3,7 milioni di fotografie, l'80% delle quali con un telefono, è chiaro che si tratta di un aspetto rilevante per le case produttrici. "È evidente che la fotografia mobile è fondamentale - ha aggiunto Crociani - e portarla a un livello successivo per noi è un obiettivo importante che credo abbiamo raggiunto con quest'ultima serie".

Xiaomi 17 Ultra è il modello più sottile e leggero di sempre, con un corpo completamente piatto con cornici ultra-sottili e un modulo fotografico più piccolo e meno invasivo. Che punta anche sulle caratteristiche di fotografia notturna che si preannunciano anche in questo caso di altissimo livello.