Barbaro: "Riaperto Ponte Stronchino grazie a concorso istituzioni"

Modigliana (Fc), 23 dic. (askanews) - "Vedere i volti sorridenti dei cittadini dopo due anni e mezzo di sofferenze è stato qualcosa di veramente bello e toccante". L'opera è stata realizzata grazie al "concorso di tante istituzioni" e dei privati. Un ringraziamento particolare a Sogesid che "in 11 mesi ha fatto dei veri e propri miracoli". Lo ha dichiarato il sottosegretario all'Ambiente, Claudio Barbaro, all'inaugurazione martedì 23 dicembre a Modigliana del nuovo Ponte di Ca' Stronchino, ricostruito dopo i danni causati dall'alluvione del 2023.

"È stata una giornata stupenda. Vedere i volti sorridenti dei cittadini dopo due anni e mezzo di sofferenze è stato un qualcosa di veramente bello e toccante - ha proseguito Barbaro -. Ma l'aspetto simbolico non è soltanto quello infrastrutturale, ma anche il concorso di tante istituzioni che hanno collaborato alla costruzione del ponte. Soprattutto è stato importante anche vedere come il concorso dei privati abbia contribuito non solo finanziariamente alla realizzazione dell'opera".

"Ovviamente mi sia consentito di fare un ringraziamento particolare a Sogesid che in 11 mesi ha fatto dei veri e propri miracoli - ha concluso il sottosegretario - Siamo tutti quanti contenti, è una giornata di festa. Sarebbe stato meglio non venire qui per questo motivo, ma speriamo di aver dato un minimo di conforto ai cittadini".

All'evento hanno partecipato il presidente della Regione Michele de Pascale e il commissario straordinario Fabrizio Curcio. I lavori sono stati finanziati dal Comune con risorse del Commissario e contributi di Corriere della Sera, La7, Fondazione Conad, ANCI, Fondazione CDP e Fondazioni bancarie dell'Emilia-Romagna.