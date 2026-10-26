Barack Obama con El-Sayed per "il cambiamento": partiamo dal Michigan

Detroit (Michigan), 26 ott. (askanews) - Con il suo stile da grande oratore immutato, Barack Obama si è unito ad Abdul El-Sayed, candidato democratico al Senato, in occasione di un comizio elettorale a Detroit, nel Michigan, per esortare gli elettori a sostenere il cambiamento e a combattere l'aumento del costo della vita, di cui è - secondo l'ex presidente americano, 65 anni - direttamente responsabile il governo Trump.

"Dopo dieci anni di caos, crudeltà, corruzione, incompetenza, buffonate e assurdità, come questo Paese non ne ha mai visti almeno in epoca moderna, viene da dire: 'Basta così'. Voteremo per il cambiamento proprio qui, nel Michigan", l'appello di Obama ai sostenitori per eleggere El-Sayed al Senato degli Stati Uniti.

"Se venissi eletto, sarei il primo medico democratico eletto al Senato degli Stati Uniti dal 1969. E se pensate un attimo a chi è a capo del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS), credo che un senatore medico ci farebbe proprio comodo in questo momento", ha attaccato El-Sayed, medico epidemiologo di 41 anni, riferendosi a Robert F. Kennedy Jr, notoriamente scettico sui vaccini e responsabile di decisioni molto controverse in merito.

"Non possiamo essere solo contrari a qualcosa, dobbiamo essere a favore di qualcosa. Dobbiamo iniziare a mostrare come potrebbe essere il futuro dopo questa amministrazione. E questo inizia con tutti voi. Inizia con la vostra elezione di Jocelyn Benson a governatrice. Inizia con la vostra elezione di Abdul El-Sayed al Senato degli Stati Uniti", ha affermato Obama tra gli applausi e le grida dei sostenitori.