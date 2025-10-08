ULTIME NOTIZIE 08 OTTOBRE 2025

Barachini: si va verso pillole d'informazione, spesso poco attendibili

Roma, 8 ott. (askanews) - "La crisi di partecipazione democratica a mio avviso è collegata alla crisi dell'attenzione nei confronti dell'informazione e dell'approfondimento, i dati in merito sono abbastanza interessanti, perché dove cresce la ricerca di informazioni sui social, decresce la ricerca di informazione sui siti degli editori; questo vuol dire che si va verso una 'pillola di informazione', spesso una pillola che non è neanche sempre attendibile, e si viaggia sempre meno verso l'informazione attendibile".

Lo ha detto Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'Informazione e all'Editoria, nel suo intervento all'evento "Sfide, evoluzioni e strategie dei media" a Roma.

"Assolutamente c'è bisogno di sostegno, però devo dire che il governo ha fatto molte cose: la riforma del sistema dei contributi alle agenzie di stampa valorizzando il numero dei giornalisti presenti, abbiamo lavorato per un sostegno alla filiera delle edicole e abbiamo varato misure per l'assunzione di giovani professionisti con competenze digitali e poi c'è la partita europea. Abbiamo mancato forse in passato occasioni di confronto su questo, ho apprezzato il rilancio di Ursula von der Leyen sull'esigenza di un rilancio europeo, è il momento in cui l'Ue faccia valere il suo peso" ha concluso.

