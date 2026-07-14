ULTIME NOTIZIE 14 LUGLIO 2026

Bangkok, fiori davanti al bar andato a fuoco: bilancio morti sale a 30

Bangkok, 14 lug. (askanews) - Mazzi di fiori davanti al bar-ristorante Rong Beer Na Lat Phrao di Bangkok, dove almeno 30 persone sono morte e diverse decine sono rimaste ferite in seguito all'incendio che ha devastato il locale.

I musicisti che si stavano esibendo in quel momento hanno detto di aver visto del fumo provenire da un interruttore vicino al palco, a cui sono seguite un'interruzione di corrente e un'esplosione.

Le autorità thailandesi indagano per stabilire se a causare il rogo sia stata negligenza; i sopravvissuti hanno riferito che le porte erano chiuse a chiave e che mancava la segnaletica per le uscite di sicurezza. Secondo la polizia, l'impiego di materiali infiammabili a scopo decorativo potrebbe aver favorito la rapida propagazione dell'incendio.

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