ULTIME NOTIZIE 08 MAGGIO 2026

"Bang Bang Bang", esce il nuovo singolo e video di RAFFI

Roma, 8 mag. (askanews) - È disponibile da oggi, 8 maggio, su tutte le piattaforme digitali e in video, il nuovo singolo di RAFFI, Bang Bang Bang, brano prodotto da Roberto Casini è scritto dallo stesso con Andrea Righi e Miki Porru. Sonorità rock contemporanee, con sfumature a tratti più dure e intense, per raccontare una storia emotiva, che indaga nel complesso mondo delle relazioni tossiche e l'amore. Un viaggio introspettivo dentro dinamiche sentimentali complesse, dove attrazione, dipendenza e fragilità si intrecciano, dando vita a rapporti sbagliati, segnati da violenza psicologica e da un equilibrio instabile.

"Bang Bang Bang rappresenta pienamente il mio oggi - racconta RAFFI - è una canzone che mi rispecchia totalmente. È una sensualità sdoganata, l' invito ad amare liberamente, sempre. Quando la canto mi sento forte, mi sento me stessa. È un grido, che rivendica il diritto di amare, ma soprattutto di farlo nel modo che riteniamo giusto, senza essere condizionati dall'altrui giudizio, cercando di evitare situazioni sbagliate".

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