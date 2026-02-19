Bando da 30 mln di Google per finanziare AI al servizio della scienza

Milano, 19 feb. (askanews) - Google ha annunciato un bando da 30 milioni di dollari con lo scopo di finanziare l'intelligenza artificiale al servizio della scienza e favorire scoperte scientifiche su temi chiave per l'umanità, dalla salute all'ambiente.

Il "Google.org Impact Challenge: AI for Science" è un bando a livello globale, quindi Italia compresa, ed è pensato per ricercatrici e ricercatori, organizzazioni no-profit e imprese sociali con progetti focalizzati su salute e scienze della vita, resilienza alle crisi e scienze ambientali.

Oltre ai finanziamenti, le organizzazioni selezionate avranno l'opportunità di partecipare al programma Google.org Accelerator, ricevendo supporto tecnico e accesso a strutture e soluzioni del colosso tech.

Le candidature sono aperte fino al 17 aprile 2026