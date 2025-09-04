Bandiere a mezz'asta su edifici Ue per incidente funicolare a Lisbona

Bruxelles, 4 set. (askanews) - Bandiere dell'Ue e degli Stati membri esposte a mezz'asta davanti alle sedi delle istituzioni europee a Bruxelles per rendere omaggio alle vittime dell'incidente della funicolare di Lisbona che ha causato 17 morti e 21 feriti.

Tra i feriti ci sono almeno 11 stranieri: un'italiana, due tedeschi, due spagnoli e cittadini provenienti da Francia, Svizzera, Canada, Corea del Sud, Marocco e Capo Verde, hanno riferito i servizi di emergenza, aggiornando il bilancio delle vittime, che in precedenza era di 15.

Secondo il sito web dei monumenti nazionali del Portogallo, Gloria è entrata in servizio per la prima volta nel 1885 ed è stata collegata all'elettricità nel 1915.