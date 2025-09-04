ULTIME NOTIZIE 04 SETTEMBRE 2025

Bandiere a mezz'asta su edifici Ue per incidente funicolare a Lisbona

Bruxelles, 4 set. (askanews) - Bandiere dell'Ue e degli Stati membri esposte a mezz'asta davanti alle sedi delle istituzioni europee a Bruxelles per rendere omaggio alle vittime dell'incidente della funicolare di Lisbona che ha causato 17 morti e 21 feriti.

Tra i feriti ci sono almeno 11 stranieri: un'italiana, due tedeschi, due spagnoli e cittadini provenienti da Francia, Svizzera, Canada, Corea del Sud, Marocco e Capo Verde, hanno riferito i servizi di emergenza, aggiornando il bilancio delle vittime, che in precedenza era di 15.

Secondo il sito web dei monumenti nazionali del Portogallo, Gloria è entrata in servizio per la prima volta nel 1885 ed è stata collegata all'elettricità nel 1915.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi