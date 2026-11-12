Banche, Meloni: no misure sudamericane, da governo scelta di giustizia

Dublino, 12 nov. (askanews) - "Mi dispiace che si considerino misure sudamericane" quelle previste dalla manovra, "penso che invece non lo siano, chiaramente sarei stata più contenta di poter arrivare allo stesso risultato con un accordo come è accaduto negli anni passati" ma "penso anche che ci rendiamo tutti quanti conto della situazione". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Dublino per partecipare alla riunione della Comunità politica europea, replicando alle parole del'ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina.

"Ci rendiamo tutti quanti conto - ha aggiunto la premier - delle difficoltà che questa particolare congiuntura economica rappresenta per molti cittadini italiani, allo stesso tempo ci rendiamo anche conto del fatto che ci sono realtà che sono andate bene in questi anni e che sono andate bene anche grazie ai provvedimenti del governo" e "anche grazie a una stabilità che l'Italia ha garantito. Quindi cerchiamo di darci una mano reciprocamente, ed è un po la scelta che il governo ha fatto, io la considero una scelta di giustizia".