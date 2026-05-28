BAM Circus, 55mila persone per il festival milanese

Milano, 28 mag. (askanews) - "La gioia per me più grande sono stati lo stupore degli adulti, i sorrisi dei bambini, la fantasia creativa dei tanti artisti, di chi ha creato coreografie o magie emozionali che i 55.000 partecipanti che hanno vissuto il festival si porteranno dentro come un'esperienza da raccontare agli amici. È questo il bello del mio e del nostro lavoro: mettere a disposizione di tutti i sogni che abbiamo coltivato e immaginato" - dichiara Francesca Colombo, Direttrice Generale di BAM - Fondazione Riccardo Catella, che ha ideato e diretto BAM Circus. Tre giorni di spettacoli dal vivo e grandi performance open air nello spazio pubblico, che hanno attraversato i diversi linguaggi delle arti performative, portando per la prima volta al festival anche suggestive installazioni di fuoco; 28 importanti compagnie internazionali provenienti da 7 Paesi; un palinsesto di oltre 70 appuntamenti gratuiti aperti a tutti, tra cui 4 prime italiane e 5 prime milanesi, una mostra dedicata a Moira Orfei, workshop con grandi artisti internazionali, la prima residenza artistica di BAM Circus con l'artista Markas Liberman e una coinvolgente parata finale con musica, trampoli e bolle di sapone. Si chiude con la partecipazione di oltre 55.000 persone la quinta edizione di BAM Circus - Il Festival delle Meraviglie al Parco, promosso da Fondazione Riccardo Catella nel parco della Biblioteca degli Alberi di Milano, in Portanuova. Un'edizione speciale, ideata e diretta da Francesca Colombo con una stretta sinergia tra arti performative, natura e città, che ha festeggiato i 5 anni di un festival sempre più internazionale e di richiamo, capace di coniugare poesia e meraviglia, stupore e riflessione, arrivando al cuore di grandi e piccoli.