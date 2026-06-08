ULTIME NOTIZIE 08 GIUGNO 2026

Ballo in bianco da record con Roberto Bolle a Torino

Torino, 8 giu. (askanews) - Un'immensa distesa di bianco che prende vita nel cuore di Torino, muovendosi all'unisono al ritmo della danza: sono circa duemila ballerini provenienti da tutta Italia i protagonisti del Ballo in Bianco, la più grande lezione di danza alla sbarra del mondo ideata da Roberto Bolle.

Per la prima volta ospitato a nel capoluogo piemontese, l'evento domenica ha trasformato la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, regalando uno spettacolo di straordinario impatto visivo ed emotivo. Guidati da Roberto Bolle, affiancato dall'étoile del Teatro alla Scala di Milano Nicoletta Manni, giovani e giovanissimi danzatori hanno condiviso un momento unico che celebra la bellezza della danza, la disciplina, la passione e il senso di appartenenza a una comunità che unisce il Paese da Nord a Sud.

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