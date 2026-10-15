ULTIME NOTIZIE 15 OTTOBRE 2026

Bagno di folla e applausi per Harry e Meghan a Nottingham

Nottingham (Inghilterra), 15 ott. (askanews) - Primo bagno di folla per il duca e la duchessa di Sussex, il principe Harry e Meghan Markle, ch Nottingham, nell'Inghilterra centrale, affrontano il loro primo impegno pubblico congiunto dopo il loro ritorno a sorpresa nel Regno Unito ad agosto. Il figlio minore di re Carlo III, 42 anni, e Meghan, 45 anni, che nel 2020 avevano lasciato la Gran Bretagna e rinunciato ai doveri reali nel corso di un'aspra faida all'interno della famiglia reale, sono stati accolti dagli applausi nella città di Nottingham, nell'Inghilterra centrale.

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