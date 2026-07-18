Bad Bunny strega Milano: trionfo alla prima, cresce attesa per bis

Milano, 18 lug. (askanews) - Milano ha già vissuto una notte destinata a restare nella memoria collettiva: ieri sera Bad Bunny ha inaugurato il suo attesissimo DeBÌ TiRAR MàS FOToS World Tour con un concerto travolgente all'Ippodromo SNAI La Maura, davanti a decine di migliaia di fan. Un debutto all'altezza delle aspettative - altissime - che ha trasformato la città in un epicentro globale della musica latina, con un totale di 157.000 biglietti venduti in meno di 4 ore.

L'artista portoricano, una delle figure più influenti della musica e della cultura globale contemporaneam vincitore di sei Grammy, ha portato sul palco uno spettacolo potente e identitario, capace di fondere ritmo, cultura e narrazione personale. Tra scenografie immersive e un'energia contagiosa, la scaletta ha alternato i grandi successi della sua carriera ai brani dell'ultimo album DeBÌ TiRAR MàS FOToS, progetto da oltre 19 miliardi di stream che ha consolidato il suo ruolo di protagonista assoluto della scena internazionale.

Il pubblico milanese ha risposto con entusiasmo, cantando ogni traccia e trasformando il concerto in una celebrazione collettiva della cultura portoricana. Un'esperienza che va oltre la musica, dove lingua e confini si dissolvono in un linguaggio universale fatto di ritmo e partecipazione.

E ora l'attesa è tutta per questa sera. Il secondo appuntamento, anch'esso sold out, promette di replicare - e forse superare - la magia del debutto. Milano è pronta a lasciarsi travolgere ancora, mentre Bad Bunny continua a riscrivere le regole del pop globale.