ULTIME NOTIZIE 05 NOVEMBRE 2025

Backstage del grande tributo al Maestro Luciano Pavarotti all'Arena

Verona, 5 nov. (askanews) - Mercoledì 5 novembre 2025, in prima serata su Canale 5, l'Arena di Verona si accende per un grande tributo a Luciano Pavarotti, nel 90esimo anniversario della sua nascita e a vent'anni dalla sua scomparsa. Conduce Michelle Hunziker.

Sul palco, stelle della musica nazionale e internazionale, molte delle quali hanno condiviso con Pavarotti amicizia e collaborazione: fra queste Andrea Bocelli, Andrea Griminelli, Angela Gheorghiu, Biagio Antonacci, Carmen Giannattasio, Fabio Sartori, Francesco Meli, Giulia Mazzola, Giuliano Sangiorgi, Giuseppe Infantino, Hauser, Il Volo, Jonathan Tetelman, José Carreras, Laura Pausini, Ligabue, Lorenzo Licitra, Luca Carboni, Mahmood, Marcelo Àlvarez, Mariam Battistelli, Plàcido Domingo, Umberto Tozzi, Vittorio Grigolo, Yusif Eyvazov. Un cast eccezionale che ha dato vita a performance di straordinaria intensità.

Il concerto celebra la voce, il carisma e l'impegno del grande maestro che ha segnato la storia della musica con la sua voce straordinaria, il carisma e l'impegno nel portare l'Opera a un pubblico globale, unendo generi e culture attraverso eventi come I Tre Tenori e Pavarotti & Friends.

Le esibizioni saranno accompagnate dall'Orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti, che unisce tradizione classica e innovazione. In occasione di Pavarotti 90, la Fondazione Luciano Pavarotti, oltre a continuare a supportare giovani cantanti lirici e la Casa Museo di Modena, sostiene l'Operazione Pane dell'Antoniano.

L'evento è prodotto da Friends TV. La regia è di Luigi Antonini.

