Back to Hogwarts speciale a Venezia per i 25 anni del primo film

Venezia, 2 settembre 2026 - Evento speciale a Venezia per festeggiare il "Back to Hogwarts", appuntamento tradizionale per i fan di Harry Potter che ogni anno celebrano il ritorno degli studenti alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts a bordo dell'Hogwarts Express.

Una ricorrenza ancora più sentita quest'anno in cui cade il 25esimo anniversario del primo film della saga "Harry Potter e la Pietra Filosofale". Gli ospiti hanno raggiunto a bordo di piccole imbarcazioni l'Isola delle Rose, ripercorrendo un percorso ispirato all'arrivo degli studenti a Hogwarts. Poi esperienze immersive, con aree tematizzate, live performance, aperitivo a tema e ambientazioni evocative. Una serata che si è conclusa con la proiezione speciale di "Harry Potter e la Pietra Filosofale", il film del 2001 diretto da Chris Columbus e nelle sale cinematografiche fino al 2 settembre.

In occasione del Back to Hogwarts, inoltre, Hbo max, ha reso disponibili tutti e otto i film di Harry Potter, in attesa della nuova serie Hbo Original "Harry Potter e la Pietra Filosofale", che debutterà in piattaforma durante le festività natalizie 2026. L'evento a Venezia è stato realizzato con il supporto di Witor's, Lego, Panini e Rubies.