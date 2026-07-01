Baby K regina delle hit: quando facevo rap ho dovuto sfordare porte

Milano, 1 lug. (askanews) - Ritmi esotici e coinvolgenti, ritornelli che restano in testa, Baby K - l'artista dei record, torna con "Tucamacarena" un singolo che si candida a diventare un tormentone da ballare quest'estate.

"Parla di un amore ai confini che sembra quasi illegale se vogliamo, che noi sappiamo molto bene, spesso ci affascina molto tutto quello che dovrebbe essere un po' proibito, alla fine ne siamo un po' attratti. E quindi questa è "Tucamacarena"

Unica artista femminile italiana ad aver raggiunto il Disco di Diamante, prima artista italiana a superare il miliardo di visualizzazioni su YouTube con un singolo.

"Certo me lo vivo benissimo, comunque è una celebrazione di anni di gavetta e fatica e anche di rischi perché nel mio percorso ho sempre azzardato e quindi per me è un enorme complimento come potrei prenderlo diversamente essere ritenuta una hitmaker è tanta roba".

E' stata tra le prime donne ad affermarsi nel mondo urban-pop italiano ha aperto la strada a tante ragazze che oggi posso farsi sentire.

"Sì in tempi non sospetti quando facevo il rap ho dovuto diciamo farmi un po' di lividi o sfondare un po' di porte che magari hanno facilitato chi è venuto dopo. E' anche il bello forse di questo momento che ogni protagonista della musica italiana ha, a mio avviso, un proprio stile cosa che anni prima un po' meno invece secondo me è bel momento in questo senso quindi viva le donne".

"Tucamacarena" nasce da un immaginario che guarda a Napoli non come semplice sfondo, ma come luogo vivo, autentico e profondamente identitario, ma al centro resta l'umano e l'amore.

"Penso che sia l'aspetto più affascinante, spesso uno si sofferma sulla luce ma parlare di ombra e anche degli aspetti un pochino più nascosti a volte anche più intrigante. Sono molto affascinata dai difetti degli esseri umani e quindi è un racconto divertente comunque di questo lato un po' proibito dell'amore".

Baby K è impegnata nell'OH BABY! Summer Tour, dove propone al pubblico un viaggio in 17 anni di musica e di voglia di ballare.