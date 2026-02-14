Babbo Natale collezionista di pin CocaCola arriva alle Olimpiadi

Milano, 1 feb. (askanews) - Santa Claus is coming... to The Peak! Babbo Natale sta arrivando, anzi è già sbarcato con slitta e tutto il resto a The Peak, il punto di incontro milanese sotto il brand Coca-Cola che celebra con grande festa il secolare sodalizio tra il marchio e le Olimpiadi, sotto l'egida Milano Cortina 2026. Un po' fuori stagione, ma neanche troppo, anzi assolutamente in tema: l'arzillo protagonista del Natale di ogni bambino non poteva che essere un collezionista di pin legati proprio alla casa di Atlanta, che tanto ha contribuito a rendere popolare la sua immagine. E tra luci scintillanti e bollicine, sfoggia la sua collezione come un campione alle Olimpiadi: magia natalizia e spirito sportivo.