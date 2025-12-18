ULTIME NOTIZIE 18 DICEMBRE 2025

Babbi Natale si calano davanti al Bambino Gesù per i piccoli pazienti

Roma, 18 dic. (askanews) - Babbo Natale è tornato all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per i piccoli pazienti ricoverati. Non uno, ma cinque, che si sono calati dal tetto del Padiglione Giovanni Paolo II.

In piena sicurezza, con funi e imbragature, cinque tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) hanno indossato il costume rosso e bianco e sono scesi davanti alla facciata dell'ospedale per fare una sorpresa ai bambini.

L'iniziativa è stata promossa dal Dipartimento della Protezione Civile della presidenza del Consiglio, in collaborazione con il Soccorso Alpino.

I volontari, dopo la discesa, hanno incontrato i piccoli pazienti e le loro famiglie al Castello dei Giochi davanti alla ludoteca nell'edificio e hanno distribuito regali portando così un po' di spirito natalizio anche a chi è costretto a restare in ospedale.

