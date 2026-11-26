Cremona, 26 nov. (askanews) - Azione degli attivisti e delle attiviste di Greenpeace alle Fiere zootecniche internazionali di Cremona contro gli allevamenti intensivi. All'ingresso principale della struttura è stata rovesciata una montagna di liquame accompagnata dallo striscione "Gli allevamenti intensivi sono una merda". Gli attivisti hanno anche cercato di consegnare a Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, presente all'inaugurazione, un milione di firme delle persone che hanno già sottoscritto la petizione dell'organizzazione ambientalista per chiedere di fermare l'espansione degli allevamenti intensivi.

"Gli allevamenti intensivi sono un sistema crudele e insostenibile", dice Simona Savini della campagna Agricoltura di Greenpeace Italia, "Noi questo sistema vogliamo cambiarlo e abbiamo presentato una proposta in Parlamento per farlo.

"La fiera zootecnica di Cremona è il principale evento europeo del settore e un punto di riferimento mondiale per la filiera lattiero-casearia, con 600 animali, 200 aziende e oltre 400 brand internazionali presenti - sottolinea Greenpeace - L'appuntamento si svolge nel cuore della Pianura Padana, una delle aree più inquinate d'Europa, anche a causa di un settore agricolo e zootecnico responsabile di oltre il 90% delle emissioni nazionali di ammoniaca. Un carico insostenibile che inquina l'aria, contamina le acque e il suolo, distrugge la biodiversità e accelera la crisi climatica".