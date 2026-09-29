ULTIME NOTIZIE 29 SETTEMBRE 2026

Avv. famiglia Regeni: oggi regimi sanno che dignità persone è inviolabile

Roma, 29 set. (askanews) - "Oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Da oggi tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri. Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un Paese che lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli Stati cosiddetti amici". Lo ha detto Alessandra Ballerini, avvocato della famiglia di Giulio Regeni, dopo la sentenza che ha visto la condanna di tre uomini dei servizi egiziani, riconosciuti colpevoli del rapimento del giovane italiano.

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