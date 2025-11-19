ULTIME NOTIZIE 19 NOVEMBRE 2025

Avs porta in piazza amministratori locali contro la manovra

Roma, 19 nov. (askanews) - Avs ha portato in piazza i suoi amministratori locali contro la manovra varata dal governo Meloni che è all'esame del Senato e su cui l'Anci ha lanciato un allarme durante le audizioni. "Basta taglia agli enti locali", la finanziaria è "contro i servizi essenziali", gli slogan della manifestazione che si è svolta a Roma, tra bandiere e fasce tricolore.

"Oggi Avs è in piazza con amministratori e amministratrici per denunciare una legge di bilancio che taglia le risorse agli enti locali, significa la scuola, l'assistenza per i più fragili, significa indebolire la vita di milioni italiani e italiane", ha detto Nicola Fratoianni. Cui si è agganciato Angelo Bonelli sottolineando in particolare il tema del cambiamento climatico: "La manovra economica di Meloni non affronta le priorità dell'Italia e degli italiani, prevede tagli ai servizi sociali, non investe nella scuola e nella sanità pubblica, in una situazione di crisi climatica di fronte a un governo negazionista che pensa al condono edilizio, al ponte sullo Stretto di Messina, un'opera illegittima che sottrae 14 miliardi di euro al Sud e alla difesa del suolo".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi