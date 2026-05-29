ULTIME NOTIZIE 29 MAGGIO 2026

Avis, Bianchi: il nostro obiettivo è l'autosufficienza del plasma

Roma, 29 mag. (askanews) - "Questa tre giorni impegna Avis a essere sempre più un partner istituzionale forte per l'intero sistema trasfusionale. Abbiamo l'obiettivo di aiutare il sistema Paese a raggiungere l'autosufficienza dentro il mondo dei prodotti plasmaderivati con un gesto che ormai da 99 anni continua nella gratuità e nella volontarietà di tutti i donatori e di tutte le donatrici. L'obiettivo di Avis va oltre alla semplice donazione, perché abbiamo anche l'idea di provare a percorrere percorsi nuovi, strade nuove quali quello della prevenzione e quello di coltivare nuove forme, nuove azioni verso la tutela della salute dei cittadini e delle cittadine che si impegnano sia dentro Avis che fuori Avis". Lo ha detto il presidente di Avis, Oscar Bianchi, a margine della 92 Assemblea Generale di AVIS Nazionale a Bellaria Igea Marina (RN), in programma da oggi e fino a domenica 31 maggio.

"Questo è quello che in questi tre giorni noi vogliamo sviluppare, sostenere e andare a amplificare grazie alla nostra rete, che è composta 1.300.000 donatori, 3.300 sedi locali e molti e molte persone che vogliono bene ad Avis nella sua generalità", ha concluso.

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