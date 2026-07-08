Autostrade e Atlante: 82 nuovi punti di ricarica ultra-fast

Firenze, 8 lug. (askanews) - Con l'inaugurazione della nuova stazione di ricarica presso l'Area di Servizio di Montepulciano Est, Autostrade per l'Italia e Atlante annunciano il completamento di 82 nuovi punti di ricarica ad alta potenza distribuiti su 7 stazioni in altrettante Aree di Servizio.

Le nuove stazioni - situate nelle aree di servizio di Montepulciano Est e Ovest (prov. Siena), S. Pelagio Est (Padova), S. Nicola Ovest (Caserta), Teano Est (Caserta) e Le Saline Est e Ovest (Foggia), offrono sistemi di ricarica ultra-fast fino a 400 kW, che permettono di ricaricare fino all'80% in 20 minuti, supportati da sistemi di accumulo energetico a batterie e pensiline fotovoltaiche.

"Ad oggi siamo arrivati a circa 50 km medi tra una stazione e l'altra, quindi già possiamo definire semplice il processo di ricarica. A fine piano, nel quale prevediamo di aggiungere entro circa un anno altre 60 stazioni di ricarica, arriveremo a una interdistanza di circa 30 km", sottolinea Massimo Iossa, Direttore Aree di Servizio di Autostrade per l'Italia

I nuovi punti di ricarica garantiscono la massima accessibilità, anche per le persone con mobilità ridotta. Il sistema è compatibile con le principali piattaforme di pagamento, carte di credito e ha un'assistenza clienti multilingue sempre attiva.

Gabriele Tuccillo, CEO di Atlante Italia e Svizzera: "abbiamo sviluppato un concetto che sia funzionale per il cliente, ma dall'altro lato anche di design. Quindi abbiamo voluto fare questa pensilina fotovoltaica disegnata da Bertone Design e che sia però funzionale quindi anche alla User Experience del cliente che viene a caricare".

"Dobbiamo fare in modo - conclude Iossa- che l'infrastruttura sostenga anche la crescita di domanda. Il mondo delle auto elettriche è un mondo in cui se l'infrastruttura non è pronta non potrà mai svilupparsi come richiesto". Intanto si sono concluse le gare per altre 61 stazioni di ricarica, che saranno attivate nei prossimi mesi in partnership con i principali operatori del settore.