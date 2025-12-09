ULTIME NOTIZIE 09 DICEMBRE 2025

Autostrade del Mare: viaggio verso sviluppo e sostenibilità

Roma, 9 dic. (askanews) - Presso la "Sala Parlamentino" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è tenuta la presentazione del Rapporto di Ricerca Censis "Autostrade del Mare, un viaggio verso lo sviluppo e la sostenibilità", realizzato per il Ministero e per RAM S.p.A., società in house del MIT. Lo ha presentato così Davide Bordoni, Amministratore unico di RAM S.p.A: "Le Autostrade del Mare che hanno aumentato un incremento di 52.000 chilometri di tratte, hanno tolto oltre 4 milioni di tir per le strade, oltre 27 miliardi di chilometri che invece di stare su strada sono andati via mare e via ferro. Tutta una serie di interventi che oggi presentiamo in 20 anni di Autostrade del Mare, tutta una serie di normative italiane ed europee che hanno rafforzato questo aspetto e come Autostrade del Mare, come Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, oggi presentiamo questo studio che consolida questa intuizione".

Un rapporto che ha permesso di ricostruire i passaggi che hanno portato alla trasformazione delle Autostrade del Mare in una leva strategica logistica nazionale, sostenendo il posizionamento dell'Italia nei mercati globali. Ne ha parlato il vice-ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi: "La giornata di oggi, intanto, dimostra un cambio di passo che c'è stato in questi anni, un'evoluzione dell'Italia che sta guardando sempre di più sul mare e sempre di più sull'intermodalità come grande hub logistico per il continente europeo. Questa è una svolta perché noi siamo nati come Paese con una visione continentale. Oggi stiamo avendo sempre più una prospettiva diversa a un'apertura dell'Europa verso il Mediterraneo, verso l'Africa, il Medio Oriente e il Sud-Est asiatico".

Importanza ribadita anche dal Ministro Matteo Salvini, che ha evidenziato come così si sia rafforzata la competitività del sistema produttivo del Paese, che vuole continuare a investire nella governance portuale per costruire il proprio futuro.

Tra gli altri hanno preso parte all'evento: Alfredo Storto, Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Stefano Fabrizio Riazzola, Vice Capo di Gabinetto Trasporti e Capo Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, Francesco Benevolo, Direttore operativo RAM S.p.A. e Andrea Toma, Responsabile Area Economia, Lavoro e Territorio del Censis.

