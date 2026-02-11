Autonomia, Calderoli: pre-intese già avviate

Roma, 11 feb. (askanews) - "Abbiamo approvato la legge quadro sull'autonomia differenziata e, su questa base, abbiamo già avviato alcune pre-intese con le Regioni". Lo ha detto Roberto Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie a l'intervista, format di Urania News. Il ministro ha spiegato che il confronto è partito dalle materie non riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, tra cui Protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa e coordinamento della finanza pubblica in materia sanitaria. L'obiettivo - ha sottolineato - è semplificare e rendere più rapidi gli interventi, lasciando maggiore autonomia gestionale alle Regioni, nel rispetto dell'equilibrio dei conti e della garanzia dei diritti su tutto il territorio nazionale . Calderoli ha ribadito che la definizione e la quantificazione dei LEP consentiranno di assicurare standard uniformi ai cittadini, accompagnati da un sistema di monitoraggio della spesa. Nessuno vuole penalizzare nessuno, ma è giusto verificare come vengono utilizzate le risorse , ha aggiunto, respingendo le critiche dell'opposizione definite ideologiche . Quanto alla Calabria, il ministro ha riferito di aver incontrato il presidente Roberto Occhiuto, consegnandogli le pre-intese già predisposte. Studiatele, perché possono essere utili anche a voi , ha affermato. Calderoli ha evidenziato la specificità della Regione, uscita da un lungo commissariamento sanitario e impegnata nel pieno recupero dei Lea, e ha aperto alla possibilità di un'intesa ad hoc , calibrata sulla situazione calabrese.