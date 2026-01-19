Autonoleggio, Sicily by Car cresce in Italia e punta i mercati esteri

Milano, 19 gen. (askanews) - Numeri positivi nei primi nove mesi del 2025 per Sicily by Car, l'azienda di autonoleggio con sede a Palermo che si sta espandendo in Italia e in Europa. Il valore della produzione è stato pari a 133 milioni di euro, in crescita del 15,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, grazie al maggior contributo delle attività in Italia, in aumento dell'11,1%, e all'ampliamento del perimetro di consolidamento. Le attività in Italia hanno generato 120 milioni, pari a circa il 90% del totale.

"Abbiamo migliorato fondamentalmente la tariffa di vendita media giornaliera - ha spiegato ad askanews Marco Foderà, direttore generale e amministratore delegato di Sicily by Car - tramite piccoli accorgimenti di natura commerciale strategica, quindi siamo riusciti a crescere da questo punto di vista e la tariffa media giornaliera è cresciuta di circa il 14,6 % in Italia che poi è il motore trainante in momento di tutto il gruppo Sicily by Car. È stato molto importante anche l'incidenza dell'attività internazionale che arrivata al 14% circa nel terzo trimestre del 2025 e ha di fatto raddoppiato i ricavi avuti nel 2024, questo grazie al consolidamento in pieno della Croazia è dall'andamento al regime di quelle che sono le attività in Spagna e Portogallo".

L'estero ha fatto registrare ricavi da noleggio per 12,3 milioni, con una crescita del 98,4% rispetto al 2024. "In questo momento - ha aggiunto Foderà - l'espansione all'estero riguarda principalmente i mercati a grosso sviluppo turistico, ma guardiamo con molta attenzione anche i mercati del nord Europa che sono particolarmente ricettivi e di forte crescita da questo punto di vista. L'azienda si struttura sempre di più per cercare di essere al passo con quelle che sono le sfide che un mercato così strategico ti richiede giorno dopo giorno. Riteniamo che sia questa l'arma vincente dell'azienda: guardare sempre a quello che succede attorno e cercare di fare le scelte migliori".

I numeri riguardanti l'espansione sono significativi anche perché avvenuti in un mercato che non cresce particolarmente, il che testimonia la capacità del gruppo di ritagliarsi spazi di penetrazione maggiori nello stesso mercato.