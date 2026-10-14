Automotive e sicurezza: la sfida di DEKRA al Forum

Milano, 14 ott. (askanews) - Nel pieno della grande trasformazione della mobilità globale, l'industria dell'automobile si trova ad affrontare una fase cruciale. La transizione in atto va ormai ben oltre il semplice passaggio dai motori termici a quelli elettrici, impattando su ogni anello della catena del valore. È proprio in questo scenario che si è inserito il contributo di DEKRA al recente incontro di #FORUMAutoMotive a Milano.

"Siamo presenti nel settore automotive fin dall'inizio della nostra storia: con oltre un secolo di esperienza, continuiamo a investire per garantire la massima sicurezza di tutti i veicoli di nuova generazione. Questo vale sia per i controlli che precedono l'immissione del prodotto sul mercato, sia per le verifiche periodiche come le revisioni. In questo ambito siamo il primo operatore al mondo, con più di 32 milioni di revisioni eseguite ogni anno" ha dichiarato Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia.

La trasformazione del settore non riguarda solo l'elettrificazione, ma un insieme di fattori che include la connettività, i sistemi d'assistenza alla guida, le nuove normative di sicurezza e accesso ai dati.

"La transizione verso l'elettrico non sta progredendo con l'accelerazione inizialmente ipotizzata. Il mercato delle auto elettriche rimane prevalentemente un mercato di sostituzione; tuttavia, per quanto i prezzi siano in parte scesi, i modelli ad oggi disponibili mantengono costi ancora troppo elevati e un tasso di obsolescenza che di certo non incentiva il cambio d'auto. A questo si aggiunge l'incertezza sulle scadenze, come i continui dubbi sullo stop ai motori endotermici, che sta generando molta confusione e perplessità nei consumatori" ha aggiunto Purcaro.

L'espansione dei marchi asiatici, inoltre, è stato uno dei temi dibattuti e viene vista come un'opportunità di crescita.

"La normativa europea si applica in modo uniforme a tutti i produttori. Di conseguenza, pur partendo da contesti geografici differenti, qualsiasi veicolo commercializzato in Europa possiede le autorizzazioni necessarie, avendo soddisfatto tutti gli standard e i controlli di conformità richiesti. Questo principio non deve essere visto come una semplice leva competitiva, ma come una garanzia fondamentale per tutti gli utenti della strada" ha concluso Purcaro.

Dall'appuntamento milanese, dunque, emerge un messaggio chiaro: la trasformazione in atto non lascia spazio a esitazioni. Per valorizzare la transizione servono azioni concrete, standard elevati e la capacità di integrare le nuove tecnologie senza mai scendere a patti con la sicurezza di chi viaggia.